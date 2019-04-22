Хант поздравил Зеленского с победой на выборах

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.  Об этом он написал в своём Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа», — отметил Хант.

По его словам, в Лондоне «с нетерпением ждут начала совместной работы». Он добавил, что Британия «продолжает поддерживать Украину, выбранные ею евроатлантический курс и реформы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил с Зеленского с победой на выборах.

По данным ЦИК Украины, после обработки 7,99% протоколов Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить