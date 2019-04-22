Хант поздравил Зеленского с победой на выборах

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом он написал в своём Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа», — отметил Хант.

По его словам, в Лондоне «с нетерпением ждут начала совместной работы». Он добавил, что Британия «продолжает поддерживать Украину, выбранные ею евроатлантический курс и реформы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил с Зеленского с победой на выборах.

По данным ЦИК Украины, после обработки 7,99% протоколов Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%.