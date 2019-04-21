Макрон поздравил Зеленского с победой на выборах

Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным ЦИК на выборах главы государства.

«Я искренне благодарю президента Французской Республики Эммануэля Макрона за поздравления и поддержку», — написал Зеленский в Facebook.

Зеленский опубликовал фотографию, на которой видно, как он говорит по телефону.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.

С победой на выборах Зеленского также поздравили в посольстве США.

По данным ЦИК Украины, после обработки 7,99% протоколов Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%.