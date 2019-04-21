Макрон поздравил Зеленского с победой на выборах
«Я искренне благодарю президента Французской Республики Эммануэля Макрона за поздравления и поддержку», — написал Зеленский в Facebook.
Зеленский опубликовал фотографию, на которой видно, как он говорит по телефону.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.
С победой на выборах Зеленского также поздравили в посольстве США.
По данным ЦИК Украины, после обработки 7,99% протоколов Зеленский набирает 72,40% голосов, Пётр Порошенко — 25,28%.