Посольство США поздравило «новоизбранного президента Зеленского»

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Посольство США на Украине поздравило кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства.
Посольство США поздравило «новоизбранного президента Зеленского»
  • Reuters

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении в Twitter.

В американской дипломатической миссии также поблагодарили президента Украины Петра Порошенко за усилия, которые «он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии», а также для укрепления отношений с США.

«Мы надеемся на продолжение крепкого партнёрства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», — добавили в посольстве.

Ранее Зеленского поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он посоветовал ему заниматься борьбой с коррупцией на Украине.

Согласно результатам экзитпола, на выборах президента Украины победу одерживает Владимир Зеленский, набирая более 70% голосов. 

По данным ЦИК, после обработки 1,47% бюллетеней Зеленский получает 70,82% голосов, Порошенко — 26,82%.

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