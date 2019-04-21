Посольство США поздравило «новоизбранного президента Зеленского»

Посольство США на Украине поздравило кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства.

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении в Twitter.

(1/3) Вітаємо новообраного Президента Володимира Зеленського і дякуємо всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 апреля 2019 г.

В американской дипломатической миссии также поблагодарили президента Украины Петра Порошенко за усилия, которые «он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии», а также для укрепления отношений с США.

«Мы надеемся на продолжение крепкого партнёрства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», — добавили в посольстве.

Ранее Зеленского поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он посоветовал ему заниматься борьбой с коррупцией на Украине.

Согласно результатам экзитпола, на выборах президента Украины победу одерживает Владимир Зеленский, набирая более 70% голосов.

По данным ЦИК, после обработки 1,47% бюллетеней Зеленский получает 70,82% голосов, Порошенко — 26,82%.