Курц призвал Зеленского бороться с коррупцией на Украине
- Reuters
Об этом пишет oe24.
«Я призываю Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией», — сказал Курц.
Он отметил, что Вена заинтересована в развитии экономических отношений с Киевом, так как Австрия «является одним из самых крупных инвесторов на Украине».
Ранее опубликованные результаты экзитпола на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов).
Действующий лидер Пётр Порошенко получил 25,3%. Позднее глава государства признал победу Зеленского и заявил о готовности помочь своему оппоненту войти в курс государственных дел.