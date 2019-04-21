Курц призвал Зеленского бороться с коррупцией на Украине

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Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к лидирующему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с поздравлением, а также посоветовал ему заниматься борьбой с коррупцией в стране.
Курц призвал Зеленского бороться с коррупцией на Украине
  • Reuters

Об этом пишет oe24.

«Я призываю Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией», — сказал Курц.

Он отметил, что Вена заинтересована в развитии экономических отношений с Киевом, так как Австрия «является одним из самых крупных инвесторов на Украине».

Ранее опубликованные результаты экзитпола на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов).

Действующий лидер Пётр Порошенко получил 25,3%. Позднее глава государства признал победу Зеленского и заявил о готовности помочь своему оппоненту войти в курс государственных дел.

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