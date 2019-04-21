Дуда, Туск и Столтенберг поздравили Зеленского с лидерством на выборах

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским лидером Анджеем Дудой и главой Европейского совета Дональдом Туском поздравили Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.
Дуда, Туск и Столтенберг поздравили Зеленского с лидерством на выборах
  • Reuters

«Поздравляем Владимира Зеленского с победой на лидерством выборах в Украине. Украина является ценным партнером для НАТО,  мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества», — написал в Twitter глава Североатлантического альянса.

При этом Дуда в телефонном разговоре с Зеленским пригласил его в Польшу.

Как считает Туск, мирная смена власти и свободные выборы свидетельствуют о сильной демократии на Украине.

«ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», — отметил он.

Ранее в ЦИК Украины опубликовали первые результаты выборов.

Так, после обработки 1,47% бюллетеней Владимир Зеленский получает 70,82% голосов, Пётр Порошенко — 26,82%. 

С победой на выборах Зеленского уже поздравили посольство США на Украине и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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