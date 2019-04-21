Дуда, Туск и Столтенберг поздравили Зеленского с лидерством на выборах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским лидером Анджеем Дудой и главой Европейского совета Дональдом Туском поздравили Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.

«Поздравляем Владимира Зеленского с победой на лидерством выборах в Украине. Украина является ценным партнером для НАТО, мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества», — написал в Twitter глава Североатлантического альянса.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 21 апреля 2019 г.

При этом Дуда в телефонном разговоре с Зеленским пригласил его в Польшу.

Президент @AndrzejDuda під час телефонної розмови привітав українського Президента-електа Володимира Зеленського та запросив його до Польщі. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 21 апреля 2019 г.

Как считает Туск, мирная смена власти и свободные выборы свидетельствуют о сильной демократии на Украине.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.

«ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», — отметил он.

Ранее в ЦИК Украины опубликовали первые результаты выборов.

Так, после обработки 1,47% бюллетеней Владимир Зеленский получает 70,82% голосов, Пётр Порошенко — 26,82%.

С победой на выборах Зеленского уже поздравили посольство США на Украине и канцлер Австрии Себастьян Курц.