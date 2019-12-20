Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

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Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отказался назвать точные объёмы транзита, отметив, что потребности европейских потребителей будут удовлетворены.

Козак также подчеркнул, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.

«Вопрос урегулирован, больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — пообещал Козак.

Ранее «Газпром» объявил о подписании протокола о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание «сбалансированного соглашения» Киевом и Москвой.

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