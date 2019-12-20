Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
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«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — цитирует его РИА Новости.
При этом он отказался назвать точные объёмы транзита, отметив, что потребности европейских потребителей будут удовлетворены.
Козак также подчеркнул, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.
«Вопрос урегулирован, больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — пообещал Козак.
Ранее «Газпром» объявил о подписании протокола о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание «сбалансированного соглашения» Киевом и Москвой.