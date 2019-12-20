В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа
- globallookpress.com
«Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем», — написал он в Twitter.
Шефчович приветствовал усилия обеих сторон, отметил личное участие министров энергетики Александра Новака и Алексея Оржеля, а также поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Минэнерго Петера Альтмайера.
По его словам, теперь есть политическая основа с ключевыми договорённостями, которые необходимы для долгосрочного транзитного контракта.
Ранее «Газпром» сообщил, что стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита.