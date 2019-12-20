В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа

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Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа
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«Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем», — написал он в Twitter.

Шефчович приветствовал усилия обеих сторон, отметил личное участие министров энергетики Александра Новака и Алексея Оржеля, а также поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Минэнерго Петера Альтмайера.

По его словам, теперь есть политическая основа с ключевыми договорённостями, которые необходимы для долгосрочного транзитного контракта.

Ранее «Газпром» сообщил, что стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита.

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