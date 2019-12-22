«Серьёзный шаг вперёд»: как новый контракт о транзите газа повлияет на российско-украинские отношения

Москва и Киев договорились об условиях транзитных поставок газа через украинскую территорию. О параметрах будущего договора журналистам рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Речь идёт о соглашении сроком на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС будет прокачано 225 млрд кубометров газа. По мнению экспертов, готовность нынешней украинской администрации договариваться по газовому вопросу свидетельствует о том, что в будущем с Киевом можно будет достичь консенсуса и по другим темам. Помимо этого, аналитики считают, что достигнутые договорённости будут иметь положительный эффект и для российско-европейских отношений, поскольку в очередной раз продемонстрируют надёжность России как поставщика энергоресурсов.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» намерены в ближайшее время подписать соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим сейчас договорам. Оно будет включать отказ сторон от новых претензий и отзыв судебных и арбитражных исков, по которым пока не вынесены окончательные решения.

Такую договорённость анонсировал накануне глава российской энергетической компании Алексей Миллер. При этом он добавил, что единственный иск, по которому уже есть вердикт, будет погашен. Речь идёт о решении Стокгольмского арбитража, ранее обязавшего «Газпром» выплатить украинской стороне $2,6 млрд, однако с учётом пени на сегодняшний день задолженность составляет $2,9 млрд. Кроме того, украинская сторона обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

Помимо этого, правительство Украины подпишет с «Газпромом» мировое соглашение о снятии с российской компании претензий украинского Антимонопольного комитета на сумму 171,9 млрд гривен, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно $7,4 млрд.

«Нафтогаз»

РИА Новости

Стороны договорились заключить новый транзитный контракт сроком на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС будет прокачано порядка 225 млрд кубометров российского газа.

Уточняется, что в 2020 году объём транзита составит 65 млрд кубометров, а в последующие годы — по 40 млрд.

Участники переговоров условились, что в случае выполнения всех договорённостей стороны рассмотрят возможность прямых поставок российского голубого топлива на Украину с установкой стоимости на базе цены европейского хаба NCG «за исключением обоснованной скидки».

Как говорится в опубликованном на сайте украинского кабмина протоколе состоявшихся переговоров, «Газпром» подпишет соглашение с «Нафтогазом» на организацию транспортировки газа через Украину, а также заключит межоператорское соглашение с компанией — оператором газотранспортной системы Украины, сертифицировать которую украинская сторона обязуется в срок до 29 декабря.

«Взаимовыгодные решения»

Напомним, в пятницу Россия и Украина подписали протокол договорённостей, касающийся продолжения транзита газа через украинскую территорию. Об этом журналистам рассказали в «Газпроме», не раскрывая подробностей достигнутых соглашений.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и об урегулировании взаимных требований», — заявили в российской компании.

Принимавший участие в переговорах российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал журналистам, что подписание контракта сроком на пять лет должно состояться до конца декабря. Он уточнил, что речь идёт не о продлении старого договора, а о заключении нового контракта, в котором будут заложены объёмы транзита природного газа, достаточные «для удовлетворения потребностей европейских потребителей».

Дмитрий Козак

© Владимир Астапкович/РИА Новости

«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — подчеркнул Козак, добавив, что переговоры завершились «вполне успешно».

«Мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей», — подчеркнул заместитель главы правительства России.

Решение Москвы и Киева приветствовали в Еврокомиссии. Как заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, в результате достигнутых договорённостей Москва сохранит «статус надёжного поставщика для европейских рынков», а Украина, в свою очередь, останется «стратегической страной», осуществляющей транзит.

Текущий контракт на транзит природного газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему истекает в конце декабря. В том случае, если Москва и Киев не успели бы до наступления нового года договориться о продлении старого договора или заключении нового, поставки газа в страны ЕС через территорию Украины остановились бы уже 1 января. Чтобы не допустить такого сценария, стороны начали диалог о новых условиях транзита, при этом консультации с участием Еврокомиссии стартовали ещё в 2018 году. Первые попытки договориться не увенчались успехом, однако осенью 2019 года стороны активизировали переговоры в трёхстороннем формате.

Особое значение продление транзита газа имеет для Украины, которая получает от прокачки топлива порядка $3 млрд в год, что приблизительно равняется 3% национального ВВП. Такие расчёты ранее представили в «Нафтогазе».

Однако переговоры продвигались непросто. К примеру, в сентябре «Нафтогаз» представил расчёт новых тарифов на транзит, привязав расценки к объёмам бронирования газотранспортных мощностей Украины. Полученная в итоге цена, по подсчётам экспертов, превышала стоимость транзита российского топлива на европейский рынок по альтернативным Украине маршрутам.

Предметом особой тревоги Киева на протяжении последних лет был российско-германский газотранспортный проект «Северный поток — 2»: украинское руководство опасалось, что после запуска магистрали в эксплуатацию Москва остановит транзит через Украину. Так, в январе 2019 года компания «Нафтогаз» даже подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд с требованием выплатить $12 млрдв качестве компенсации за снижение стоимости активов компании в результате строительства российской стороной газопроводов в обход Украины.

Комментируя эти планы, коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска должна покрыть убытки Киева.

«Это как раз сумма, которая отражает ущерб Украине, если будет построен «Северный поток — 2» и мощности украинской ГТС не будут применяться», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, подписание договора о транзите газа может стать крупным событием для российско-украинских отношений, которые в последние годы были практически свёрнуты по инициативе Киева.

«В этой ситуации украинское общество должно правильно понять и осмыслить итоги этого соглашения, которые означают, что Россия является важным, ключевым экономическим партнёром Украины», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Угрозы и шантаж»

Против запуска «Северного потока — 2» выступает не только Киев, но и Вашингтон. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год, предусматривающий также введение санкций против европейских компаний, занятых в строительстве газопровода. Как сообщили в американском Минфине, санкции вступают в силу тотчас после подписания бюджета главой государства.

Таким образом, американское руководство проигнорировало протест Берлина, выступившего ранее против введения таких санкций.

По мнению экспертов, этот шаг Вашингтона серьёзно повлияет на климат в американо-европейских отношениях. При этом переговорная тактика Москвы явно контрастирует с жёстким давлением, оказываемым на Европу Штатами.

Работы по прокладке «Северного потока — 2»

Reuters

© Stine Jacobsen

«Сейчас европейцам становится понятно, насколько разных стратегий придерживаются Москва и Вашингтон. Если Россия диверсифицирует транзит газа, чтобы сделать его поставки более доступными, ведёт конструктивные переговоры с Украиной о транзите, то Штаты просто используют угрозы и шантаж по отношению к собственным партнёрам, чтобы добиться своих целей. Договорённости, достигнутые Москвой и Киевом по транзиту газа, скажутся позитивно на отношениях России и ЕС, поскольку контракт подтвердит бесперебойность газового транзита через украинскую территорию», — считает Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Решение США ввести санкции и жёсткое требование остановить строительство «Северного потока — 2» приведут к большому конфликту в американо-европейских отношениях, в частности отношениях Вашингтона и Берлина. Зато отношения России и Европы должны улучшиться в результате заключения соглашения по транзиту с Украиной. Продолжить поставки через украинскую территорию требовала Европа, и сейчас ясно, что Россия не возражает против этого, хотя в ЕС опасались обратного», — отметил эксперт в беседе с RT.

Шаповалов полагает, что в перспективе подписание транзитного контракта проложит дорогу для возможного договора о прямых поставках газа на Украину.

«Сам факт того, что Россия и Украина достигли соглашения по транзиту, означает, что стороны могут искать компромисс по важным вопросам. Это серьёзный шаг вперёд на фоне развязанной Киевом холодной войны с Россией», — подчеркнул эксперт.

Этот взгляд разделяет и Юшков, по мнению которого, соглашение по транзиту следует рассматривать в широком контексте.

«Последние события показывают, что диалог между Россией и Украиной возможен, чтос Киевом, хоть и при посредничестве европейских партнёров, но всё же можноконструктивно договориться. Эта наметившаяся тенденция позволяет с осторожным оптимизмом смотреть и на ситуацию с реализацией Минских соглашений», — подытожил эксперт.