За пределами «крайнего срока»: на Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа

В пятницу, 13 декабря, в Вене прошёл новый раунд двусторонних переговоров по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил вопросы сотрудничества с представителями НАК «Нафтогаз» и оператора газотранспортной системы Украины. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, стороны достигли предварительной договорённости, однако о согласованном варианте соглашения речи пока не идёт. При этом ранее в Киеве заявляли, что 13 декабря — это «крайний срок» для заключения нового контракта.

В пятницу в столице Австрии прошли очередные двусторонние переговоры на корпоративном уровне между Россией и Украиной по вопросу транзита газа через украинскую территорию в Европу. Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года.

Российскую сторону на встрече представлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, украинскую — глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко. Как сообщает пресс-служба российского холдинга, обсуждались вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года.

«В Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Общение топ-менеджеров корпораций продолжалось более пяти часов.

Как заявил российским журналистам Юрий Витренко, были достигнуты предварительные договорённости.

При этом позднее он отметил, что при обсуждении возможных условий соглашения украинская сторона заняла «максимально конструктивную позицию».

«Завершили встречу с Алексеем Миллером, договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию», — написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что «активная работа продолжается».

Также по теме «Политика шантажа»: как Украина планирует обеспечить «надёжный» транзит российского газа в Европу Владимир Зеленский заверил председателя Евросовета Шарля Мишеля, что Киев останется «надёжным партнёром Европы в вопросе транзита...

Ранее в Киеве называли 13 декабря крайним сроком для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Помимо этого, в «Нафтогазе» сообщали о готовности создать штаб для информирования людей в случае прекращения транзита топлива через украинскую территорию с 1 января 2020 года.

«Мы готовимся к работе в сложных информационных условиях. Надеемся, что новый оператор ГТС Украины и «Газпром» подпишут контракт вовремя, и январь начнётся спокойно. Но если этого не случится, мы должны быть готовы быстро и качественно информировать людей о том, что происходит», — цитирует агентство УНИАН представителя украинской компании.

Между тем накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» заявил о наличии «очень большого процента» того, что транзитный договор будет заключён до конца года. Аналогичную точку зрения высказал украинский министр энергетики Алексей Оржель. По его словам, с уверенностью можно говорить о том, что Украина будет иметь с начала 2020 года транзит газа с учётом национальных интересов.

Между тем Москва, будучи «надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий», приложит все усилия, чтобы континент не остался без газа. Об этом заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

«Да, у нас осталось немного времени, и есть определённые позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы», — сказал дипломат.

РИА Новости

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Он также рассказал о рисках для завершения строительства «Северного потока — 2» с учётом возможного одобрения конгрессом США санкций против трубопровода. По его словам, соответствующие угрозы могут «иметь искусственный, политический характер».

«Есть те, кто воспринимает «Северный поток» в искажённом виде, как политический проект, которым он не является. Это чисто экономический проект. И если будет происходить наращивание санкционного давления — это не на пользу. Но, как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы «Северный поток» состоялся», — добавил Панкин.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал сенат США не вводить ограничительных мер в отношении компаний, связанных со строительством российского газопровода. В то же время в Восточном комитете германской экономики (OAOEV) назвали санкции ударом по суверенитету Европейского союза и вмешательством в энергетическую политику континента.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии 6 декабря подчёркивал, что Москва не намерена прекращать транзит сырья через территорию Украины даже после завершения строительства «Северного потока — 2».

«Ещё раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участия. И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности», — пояснял глава государства.