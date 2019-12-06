Путин рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину

В переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции. Об этом в ходе встречи с представителями бизнеса Германии заявил президент России Владимир Путин.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведём переговоры с нашими украинскими партнёрами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — цитирует ТАСС президента.

Как отметил глава государства, он рассчитывает, что участники переговоров — «а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон» — всё-таки «найдут приемлемые для них решения».

Ранее Путин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

Глава государства вновь подчеркнул, что Москва готова сохранить украинский транзит.

При этом Путин указал, что условия, предлагаемые Киевом, являются пока экономически неприемлемыми для российской стороны.

Ситуацию с транзитом оценил и украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на соответствующих переговорах.