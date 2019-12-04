Путин прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.
Путин прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
  • РИА Новости

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведём сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские возможные транзитёры, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, он рассчитывает, что «удастся как-то позиции согласовать».

Ранее ситуацию с транзитом газа через Украину прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский

Он отметил, что газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту.

Он также рассказал, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря. 

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