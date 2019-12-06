«Вопрос не в территории, а в экономической целесообразности»: Путин рассказал о сохранении транзита газа через Украину

Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом на встрече с представителями деловых кругов Германии заявил Владимир Путин. По словам российского лидера, вопрос сохранения транспортировки топлива через украинскую территорию лежит в экономической плоскости. Глава государства также выразил надежду на то, что «Газпром» и «Нафтогаз» сумеют преодолеть имеющиеся противоречия.

В президентской резиденции Бочаров Ручей состоялась встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии. Помимо обсуждения перспектив развития российско-немецких отношений в торгово-экономической сфере, были затронуты проблемы энергетической отрасли. В частности, обсуждался вопрос транзита газа через Украину, поскольку срок действия контракта с Киевом истекает 31 декабря, а новое соглашение ещё не заключено. Также разговор коснулся и реализации проекта «Северный поток — 2».

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — сказал Путин.

По его словам, это будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы и станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах. При этом уже на данный момент Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях, добавил президент.

«Ещё раз хочу подчеркнуть: это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участия. И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать, это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос — в экономической целесообразности», — добавил российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что «Газпром» и «Нафтогаз» сумеют найти приемлемые решения, несмотря на «текущие труднореализуемые запросные позиции».

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что ведётся работа над организацией «в течение декабря» очередного раунда трёхсторонних консультаций по транзиту газа. Вместе с тем в Евросоюзе приветствуют прямые переговоры между Москвой и Киевом.

6 декабря «Нафтогаз» и «Газпром» начали переговоры в рамках подготовки к трёхстороннему формату. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили пути урегулирования судебных споров, а украинская корпорация заявила о готовности получить газом присуждённые ей Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд, хотя российская компания оспаривает это решение. Кроме того, «Нафтогаз» готов отозвать новые исковые требования, если будет заключён новый долгосрочный транзитный договор, который «будет покрывать все расходы», и если будут компенсировано «невыполнение» «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом фон Вальдерзее отметил, что российская компания ждёт от Киева конструктивной позиции по взаимодействию в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.

Он также отметил, что Украина продолжает приводить своё законодательство в соответствие с положениями Третьего энергетического пакета ЕС, однако эта работа, предполагающая создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора, ещё не завершена.

Также по теме «Манипулирование рынком»: почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы Цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если прекратится транзит российского топлива через украинскую территорию. Об этом заявил...

Как указывал президент Украины Владимир Зеленский, обсуждение вопроса транзита газа может состояться 9 декабря во время саммита «нормандской четвёрки», участником которой также является президент России Владимир Путин. Однако бывший украинский лидер Пётр Порошенко в своей колонке на сайте портала «Украинская правда» посоветовал своему преемнику не включать «газовый вопрос» в общую повестку дня и «никогда и ни в чём не доверять» российскому президенту.

Между тем, судя по заявлениям Кремля, стоит ожидать, что саммит «нормандской четвёрки» будет посвящён исключительно теме урегулирования ситуации в Донбассе.

«Что касается настроя — настрой серьёзный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить ещё раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договорённостей, не допустить попытки какого-то размывания этих договорённостей», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Порошенко пытается вогнать своего преемника в определённые рамки, чтобы Зеленский, как и бывший украинский лидер, не смог добиться каких-либо значимых результатов. В то же время Порошенко пытается «выставить себя как главного оппозиционного политика» на Украине, заявил Данюк в беседе с RT.

«Позиция Порошенко лицемерна. Мы прекрасно понимаем, что это всего лишь попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Он как бы заставляет или по крайней мере всеми силами пытается очертить рамки для Зеленского, которые он сам же и создал. То есть сделать так, чтобы Зеленский полностью продолжал курс, который был при Порошенко», — заявил Данюк.