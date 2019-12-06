Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
  • РИА Новости

В материале для издания «Украинская правда» экс-президент Украины дал несколько советов нынешнему лидеру страны.

Так, Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал он.

Ранее фракция Порошенко «Европейская солидарность» предложила Зеленскому обсудить перед саммитом в нормандском формате «красные линии», которые «недопустимо переходить».

2 декабря Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить