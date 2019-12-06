Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.

В материале для издания «Украинская правда» экс-президент Украины дал несколько советов нынешнему лидеру страны.

Так, Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал он.

Ранее фракция Порошенко «Европейская солидарность» предложила Зеленскому обсудить перед саммитом в нормандском формате «красные линии», которые «недопустимо переходить».

2 декабря Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.