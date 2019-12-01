Бывший украинский президент посоветовал Зеленскому защищать Украину

Бывший украинский президент Леонид Кравчук посоветовал действующему главе страны Владимиру Зеленскому «защищать Украину» во время саммита в нормандском формате.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны.

Ранее в Кремле не исключили отдельной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

Саммит планируется провести в Елисейском дворце.