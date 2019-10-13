Кравчук отметил улучшение в отношениях России и Украины

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что российский лидер Владимир Путин лучше относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», — цитирует телеканал «112 Украина» Кравчука.

Бывший президент отметил, что после переговоров Путина и Зеленского состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

Он также добавил, что теперь Россия начала смотреть на Украину, «как на государство».

2 октября Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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