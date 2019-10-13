Кравчук отметил улучшение в отношениях России и Украины
«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», — цитирует телеканал «112 Украина» Кравчука.
Бывший президент отметил, что после переговоров Путина и Зеленского состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.
Он также добавил, что теперь Россия начала смотреть на Украину, «как на государство».
2 октября Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.