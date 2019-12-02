Фракция Порошенко предложила Зеленскому обсудить «красные линии»

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Фракция Верховной рады Украины «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко предложила нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обсудить перед саммитом в нормандском формате «красные линии», которые «недопустимо переходить».
Фракция Порошенко предложила Зеленскому обсудить «красные линии»
  • РИА Новости

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

По её словам, общественность на Украине, в том числе «экспертную среду», беспокоит план, с которым Зеленский поедет на встречу лидеров нормандской четвёрки. 

«В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы мы вместе обсудили те «красные линии», которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте», — приводит её слова «Укринформ».

Ранее Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате является хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

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