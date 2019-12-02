Фракция Порошенко предложила Зеленскому обсудить «красные линии»
- РИА Новости
Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
По её словам, общественность на Украине, в том числе «экспертную среду», беспокоит план, с которым Зеленский поедет на встречу лидеров нормандской четвёрки.
«В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы мы вместе обсудили те «красные линии», которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте», — приводит её слова «Укринформ».
Ранее Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате является хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.