Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите
  • Reuters

Соответствующее видеообращение Зеленского опубликовано в Facebook.

По его словам, на этой неделе в Киеве начнут подготовку к нормандскому саммиту. Он отметил, что встреча лидеров нормандской четвёрки «уже является победой» для Киева.

«Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного — всех наших людей... Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», — заявил он.

Ранее украинский президент заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить