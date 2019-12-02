Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

Соответствующее видеообращение Зеленского опубликовано в Facebook.

По его словам, на этой неделе в Киеве начнут подготовку к нормандскому саммиту. Он отметил, что встреча лидеров нормандской четвёрки «уже является победой» для Киева.

«Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного — всех наших людей... Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», — заявил он.

Ранее украинский президент заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.