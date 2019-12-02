Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
  • Reuters

Зеленский считает недостоверными опросы о том, что большинство жителей Донбасса хотят жить в России. 

«Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть потерявшиеся. И наконец, есть те, кто за Россию», — цитирует его Der Spiegel.

Украинский президент заявил, что те жители, которые поддерживают Россию, «могут уехать», добавив, что «каждый человек имеет право выбирать, где ему жить».

Также он утверждает, что те жители, которые сохранили украинские паспорта, но дополнительно получили российские, — «сбились с пути».

«Мы должны бороться, чтобы вернуть этих людей. Но я бы не стал бороться за тех людей, которые считают себя только русскими», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что «рассчитывает на план А» в ситуации с Донбассом.

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