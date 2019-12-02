Зеленский рассчитывает на план А в ситуации с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у него план Б в случае отсутствия продвижения по переговорам на саммите в Париже и «блокировке» всех заявлений российской стороной.

«Я не хочу сейчас говорить о моём плане Б — поэтому он и называется планом Б, так как я верю в план А. Но он, конечно, существует. И хотелось бы уточнить кое-что: мой план Б не состоит в том, чтобы всё оставалось так, как сейчас», — цитирует Зеленского Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он остаться наедине с президентом России Владимиром Путиным на саммите, украинский лидер заявил, что является политиком, который «реагирует на факты».

«Если я увижу в первые полчаса, что это так (отсутствие поддержки европейских политиков на встрече. — RT), то... скажу об этом публично», — заявил он, выразив мнение, что европейские политики должны и будут поддерживать украинскую сторону.

Ожидается, что переговоры в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря.

В Кремле также подтвердили подготовку встречи российского и украинского лидеров.

В октябре Зеленский сообщил о наличии у Киева плана Б по Донбассу, но не стал раскрывать детали.

Им было отмечено, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо «договариваться и делать шаги».