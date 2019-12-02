Зеленский рассчитывает на план А в ситуации с Донбассом
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Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у него план Б в случае отсутствия продвижения по переговорам на саммите в Париже и «блокировке» всех заявлений российской стороной.
«Я не хочу сейчас говорить о моём плане Б — поэтому он и называется планом Б, так как я верю в план А. Но он, конечно, существует. И хотелось бы уточнить кое-что: мой план Б не состоит в том, чтобы всё оставалось так, как сейчас», — цитирует Зеленского Der Spiegel.
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он остаться наедине с президентом России Владимиром Путиным на саммите, украинский лидер заявил, что является политиком, который «реагирует на факты».
«Если я увижу в первые полчаса, что это так (отсутствие поддержки европейских политиков на встрече. — RT), то... скажу об этом публично», — заявил он, выразив мнение, что европейские политики должны и будут поддерживать украинскую сторону.
Ожидается, что переговоры в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря.
В Кремле также подтвердили подготовку встречи российского и украинского лидеров.
В октябре Зеленский сообщил о наличии у Киева плана Б по Донбассу, но не стал раскрывать детали.
Им было отмечено, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо «договариваться и делать шаги».