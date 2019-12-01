В Кремле рассказали об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

В Москве ожидают, что предстоящий нормандский саммит в Париже 9 декабря поможет урегулировать конфликт в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы всё завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — приводит Интерфакс его слова в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в Кремле подтвердили подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках нормандского формата в Елисейском дворце 9 декабря.

Ожидается, что формат встречи будет согласован ближе к мероприятию.

Как отмечал Зеленский, Киев устроит переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки».