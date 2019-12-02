Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.

По словам Зеленского, согласно прописанному в договорённостях порядку урегулирования конфликта, перед тем как получить контроль над российско-украинской границей, Киев обязан провести в Донбассе выборы.

«Я не согласен с тем, как этот вопрос был решён в Минске», — заявил он.

Как уточнил президент, выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с законодательством страны, которое исключает присутствие вооружённых группировок в регионе, а также требует присутствия на выборах украинских партий, наблюдателей, журналистов, ОБСЕ и ЦИК, а для этого Киеву необходимо получить контроль над границей.

«Это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению», — подчеркнул Зеленский.

Ранее парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя закон, отметил, что не стоит воспринимать его как новый, поскольку, согласно Конституции республики, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области, и это было закреплено с 2014 года.

Также, по его словам, это не противоречит «Минску».

Подробнее — в материале RT.