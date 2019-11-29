Парламент ДНР принял закон о госгранице

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Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе. Он устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Парламент ДНР принял закон о госгранице
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«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года», — цитирует Донецкое агентство новостей председателя Народного совета Владимира Бидёвку.

По его словам, до урегулирования конфликта с Киевом граница будет проходить по линии соприкосновения.

В свою очередь инициатор проекта, председатель профильного комитета Виталий Кравец пояснил, что принятие закона установит госграницу, а также определит порядок её защиты.

Как отметил парламентарий, в настоящее время такая законодательная база в республике отсутствует. 

Ранее Госпогранслужба Украины опубликовала новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Они вступили в силу 28 ноября.

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