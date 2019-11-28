Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

Короткая ссылка
Государственная пограничная служба Украины сообщила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе, который начинает действовать с 28 ноября.
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту. При этом сопровождающие детей должны иметь разрешение на въезд на данную территорию.

Взрослые граждане Украины, а также лица без гражданства и иностранцы могут пересекать линию соприкосновения при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность, а также разрешения на въезд.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что благодаря разведению сил на трёх участках региона повысилась безопасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить