Грызлов: разведение сил повысило безопасность на участках в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Разведение сил серьёзно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганская, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам», — сообщил Грызлов.
При этом он отметил, что на других участках линии соприкосновения Вооружённые силы Украины не прекратили, а в ряде случаев усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей.
Ранее в самопровозглашённой ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском.
Также стало известно о завершении самопровозглашённой ЛНР демонтажа фортификационных сооружений в зоне разведения.
Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе было начато 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).