Грызлов: разведение сил повысило безопасность на участках в Донбассе

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Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил о повышении безопасности благодаря разведению сил на трёх пилотных участках в Донбассе.
Грызлов: разведение сил повысило безопасность на участках в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Разведение сил серьёзно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганская, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам», — сообщил Грызлов.

При этом он отметил, что на других участках линии соприкосновения Вооружённые силы Украины не прекратили, а в ряде случаев усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей.

Ранее в самопровозглашённой ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском.

Также стало известно о завершении самопровозглашённой ЛНР демонтажа фортификационных сооружений в зоне разведения.

Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе было начато 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).

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