В ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов территорию ДНР вблизи участка разведения сил и средств Петровское — Богдановка к югу от Донецка.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 10:57 украинские силовики открыли огонь со стороны населённого пункта Богдановка в направлении населённого пункта Петровское. Всего было выпущено четыре мины из 60-мм миномёта, произведено пять выстрелов из вооружения БМП-1, десять выстрелов из АГС, применяется стрелковое оружие», — указали в СЦКК.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные разместили новую технику у линии соприкосновения в Донбассе.

15 ноября в ЛНР заявили о возвращении националистов на участок отвода сил.

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