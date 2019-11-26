В ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 10:57 украинские силовики открыли огонь со стороны населённого пункта Богдановка в направлении населённого пункта Петровское. Всего было выпущено четыре мины из 60-мм миномёта, произведено пять выстрелов из вооружения БМП-1, десять выстрелов из АГС, применяется стрелковое оружие», — указали в СЦКК.
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