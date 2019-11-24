В ЛНР обвинили ВСУ в размещении новой техники у линии соприкосновения

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные разместили новую технику у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении новой техники у линии соприкосновения
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения», — указывают в Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, появление бронетехники ВСУ зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.

Ранее в ЛНР заявили о возвращении националистов на участок отвода сил.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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