В ЛНР обвинили ВСУ в размещении новой техники у линии соприкосновения
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения», — указывают в Народной милиции ЛНР.
По данным оборонного ведомства республики, появление бронетехники ВСУ зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.
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