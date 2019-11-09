В ДНР заявили об отводе своих сил в районе Петровского

Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики завершили вывод своих подразделений и вооружений из Петровского, информирует Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершён к 15:00. По сообщению наблюдателей миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется ещё два дня на устранение всех нарушений», — отметили в СЦКК.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил отвод сил в районе Петровского, выразив надежду, что «добрые намерения закончатся нормальным результатом».

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Россия приветствует разведение сил у Петровского в Донбассе.