В ДНР заявили об отводе своих сил в районе Петровского

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Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики завершили вывод своих подразделений и вооружений из Петровского, информирует Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР заявили об отводе своих сил в районе Петровского
  • © Alexander Rekun
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершён к 15:00. По сообщению наблюдателей миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется ещё два дня на устранение всех нарушений», — отметили в СЦКК.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил отвод сил в районе Петровского, выразив надежду, что «добрые намерения закончатся нормальным результатом».

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Россия приветствует разведение сил у Петровского в Донбассе.

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