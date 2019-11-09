В районе Петровского начался процесс разведения сил
- © Alexander Rekun/Global Look Press
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Представительство ДНР в СЦКК приветствует начало отвода зафиксированного СММ ОБСЕ вооружения и вооружённых лиц за пределы участка разведения спустя 20 месяцев после фиксации СММ ОБСЕ первых нарушений со стороны вооружённых формирований Украины на участке разведения №3», — отметили в СЦКК.
Ранее представители Народной милиции ДНР выпустили сигнальную ракету в районе Петровского, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.