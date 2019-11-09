В ДНР дали сигнал о готовности начать отвод сил в Петровском

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Представители Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики выпустили сигнальную ракету белого цвета в районе Петровского, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.
В ДНР дали сигнал о готовности начать отвод сил в Петровском
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как отмечается, в Петровском находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, приехавшие для мониторинга за финализацией разведения сил и средств.

Ранее в ОБСЕ анонсировали отвод сил в Петровском 9 ноября.

1 ноября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.

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