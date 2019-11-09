В ДНР дали сигнал о готовности начать отвод сил в Петровском
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Как отмечается, в Петровском находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, приехавшие для мониторинга за финализацией разведения сил и средств.
Ранее в ОБСЕ анонсировали отвод сил в Петровском 9 ноября.
1 ноября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.