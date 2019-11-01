В ЛНР сообщили о завершении отвода сил в районе Золотого

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Об этом передаёт Луганский информационный центр со ссылкой на главу представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила, в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновлённый процесс разведения сил и средств на участке №2 — «Золотое», — заявил он.

По его словам, эта информация была передана представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также в Луганске ждут от ОБСЕ информации о ситуации с разведением на украинской стороне.

Ранее полиция Украины усилила патрулирование в Золотом.