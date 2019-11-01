Украина сообщила о завершении разведения сил в районе Золотого

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Украинские военные сообщили, что завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе.
Украина сообщила о завершении разведения сил в районе Золотого
  • РИА Новости

«Мы завершили разведение сил и средств в Золотом», — приводит УНН слова начальника пресс-центра операции объединённых сил Андрея Агеева.

Он отметил, что следующая часть — отслеживание и проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе.

«Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально — и наши, и силы противника, — действительно ли они отведены. Это сегодня на четвёртый день», — сказал Агеев.

По его словам, следующие 30 дней будет проходить демонтаж позиций и сооружений.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

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