Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского
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- РИА Новости
«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.
Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.