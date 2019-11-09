Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского

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Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал начавшийся в районе Петровского процесс разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и украинских силовиков.
Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.

Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.

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