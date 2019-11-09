В Госдуме оценили процесс разведения сил в Петровском

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал начавшийся в районе Петровского процесс разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и украинских силовиков.

«Это внушает определённый оптимизм. К сожалению, ранее мы уже наблюдали неудачные попытки выполнения первого пункта Минских соглашений. Сейчас, видимо, Киев созрел и услышал здравые голоса со всего мира, говорившие о том, что необходимо прекратить гражданское противостояние и перейти к построению мирной жизни в Донбассе», — сказал депутат.

Он выразил надежду, что «добрые намерения закончатся нормальным результатом».

Ранее стало известно, что в районе Петровского начался процесс разведения сил.

К 13:15 9 ноября обе стороны выпустили в небо сигнальные ракеты, обозначив готовность к мероприятиям.