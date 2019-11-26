ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения

Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.

«Мы уже закончили этот демонтаж. У нас были последние сутки, и сегодня мы передали уведомление в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о том, что в рамках обозначенных фортификационных сооружений, которые были заявлены СММ ОБСЕ, мы выполнили демонтаж. Дальше по процедуре ожидаем информации от украинской стороны... И ожидаем верификации результатов демонтажа от СММ ОБСЕ», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что пока уведомления и информация от украинской стороны получены не были.

Ранее народная милиция самопровозглашённой ДНР заявила, что колонна инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выдвинулась в сторону линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.

Также ей не было исключено, что после демонтажа старых укреплений на данной территории украинские военные начали возводить новые фортификации.

Как сообщал штаб операции объединённых сил Украины, разминирование территории, демонтаж сооружений на участке разведения сил и средств на Донбассе начнётся 3 ноября.