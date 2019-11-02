Разминирование на участке разведения в Донбассе начнётся 3 ноября

Штаб операции объединённых сил Украины сообщил, что разминирование территории на участке разведения сил и средств на Донбассе начнётся 3 ноября.

«Продолжаются мероприятия по разведению сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области… Третьего ноября на участке №2 начнутся мероприятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов и демонтажа сооружений», — говорится в сообщении ООС в Facebook.

Накануне в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.

Командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац заявил, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменён режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.