В Золотом снимут ограничение на передвижение жителей

Командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац заявил, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменён режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться, соответственно, все меры выполнять, которые необходимо, как для местного населения, волонтёров, журналистов и других», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что в этом районе 12-й день подряд нет ни одного нарушения режима прекращения огня.

Накануне в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.