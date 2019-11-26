СМИ: Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс США

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Демократы, которые ведут в конгрессе Соединённых Штатов расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, планируют вскоре направить соответствующий доклад своим коллегам в юридический комитет.

«Председатель специального комитета по разведке палаты представителей Соединённых Штатов (Адам Шифф. — RT) заявил в понедельник, что комитеты, ведущие расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа, направят свой доклад в юридический комитет вскоре после того, как конгресс вернётся (с каникул в связи с Днём благодарения. — RT) в Вашингтон на следующей неделе», — сообщает Reuters.

Отмечается, что в письме к коллегам по конгрессу демократ Шифф написал, что данный вопрос «не может ждать ввиду намерения защитить безопасность нации и честности выборов».

Ранее Трамп пообещал рассмотреть возможность выступления на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным и считает данный процесс очередной «охотой на ведьм».

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского разговора американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политолог Александр Асафов посчитал, что эта публикация фактически лишает аргументов сторонников импичмента Трампа.

О том, как Трамп и его сторонники готовятся противостоять импичменту в сенате, — в материале RT.

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