Time: Помпео планирует уйти из администрации Трампа

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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Time со ссылкой на источники.
Time: Помпео планирует уйти из администрации Трампа
  • © Kenzo Tribouillard
  • Reuters

По данным издания, Помпео заявил трём республиканцам о намерении в 2020 году принять участие в выборах в сенат США от штата Канзас.

Источники заявили, что изначально Помпео намеревался остаться в Госдепартаменте США до весны 2020 года, но теперь пересматривает свои планы.

В статье указывается, что недавние события, в том числе процедура импичмента Трампа, «наносят Помпео политический ущерб».

В октябре Помпео сообщил, что его старший советник Майкл Маккинли ушёл в отставку по уважительным личным причинам.

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