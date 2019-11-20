Time: Помпео планирует уйти из администрации Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Time со ссылкой на источники.

По данным издания, Помпео заявил трём республиканцам о намерении в 2020 году принять участие в выборах в сенат США от штата Канзас.

Источники заявили, что изначально Помпео намеревался остаться в Госдепартаменте США до весны 2020 года, но теперь пересматривает свои планы.

В статье указывается, что недавние события, в том числе процедура импичмента Трампа, «наносят Помпео политический ущерб».

В октябре Помпео сообщил, что его старший советник Майкл Маккинли ушёл в отставку по уважительным личным причинам.