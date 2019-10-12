Помпео прокомментировал отставку своего старшего советника

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WKRN-TV заявил, что его старший советник Майкл Маккинли ушёл в отставку по уважительным личным причинам.

«Я знал Майкла Маккинли достаточное время. Он проработал в Госдепартаменте 37 лет и назвал мне достаточно уважительных причин для него и его семьи, из-за которых он захотел уйти и начать новый этап своей жизни», — отметил Помпео.

При этом в интервью телеканалу WSMV-TV он отказался обсуждать данный вопрос, уточнив, что отставка Маккинли не связана со скандалом вокруг Украины.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Маккинли уходит в отставку из-за «разочарования отсутствием публичной поддержки со стороны Помпео» дипломатов, упомянутых в связи со скандалом вокруг Украины и вызванных в конгресс для дачи показаний.