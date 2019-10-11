СМИ: Старший советник Помпео уходит в отставку

Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли уходит в отставку.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Как и многие другие, Маккинли был разочарован отсутствием публичной поддержки со стороны Помпео в адрес дипломатов, которые были упомянуты в скандале, связанном с Украиной, и которые были вызваны в конгресс, чтобы дать показания», — пишет издание.

Пост советника Помпео Маккинли занял в мае 2018 года. На протяжении 30 лет дипломатической карьеры он служил послом в разных странах.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.