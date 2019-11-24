В ДНР заявили о выдвижении техники ВСУ к линии соприкосновения

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Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что колонна инженерной техники ВСУ выдвинулась в сторону линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.
В ДНР заявили о выдвижении техники ВСУ к линии соприкосновения
  • © Ministry of Defense of Ukraine

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Противник продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке Богдановка — Петровское. Так, нашей разведкой зафиксировано выдвижение колонны инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в количестве десяти единиц к линии боевого соприкосновения», — указывается в заявлении.

В Народной милиции не исключают, что после демонтажа старых укреплений на данной территории украинские военные начали возводить новые фортификации.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные разместили новую технику у линии соприкосновения в Донбассе.

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