«Серьёзный сигнал Киеву»: как принятие парламентом ДНР закона о госгранице может повлиять на мирный процесс

Народный совет ДНР во втором чтении принял закон о госгранице. Согласно документу, самопровозглашённая республика причисляет к своим территориям всю Донецкую область. Как пояснили RT в парламенте ДНР, депутаты лишь закрепили принципы, провозглашённые ещё в 2014 году. По мнению экспертов, принятие данного закона не повредит процессу мирного урегулирования в регионе. Аналитики отмечают, что решение донецкого парламента является закономерным, поскольку в ДНР никогда не отказывались от участия в судьбе территорий Донбасса, находящихся сейчас под контролем ВСУ.

Народный совет (парламент) самопровозглашённой ДНР принял закон о государственной границе. Документ вступит в силу после подписания главой непризнанной республики Денисом Пушилиным.

Текст законопроекта пока не опубликован, но, как пояснил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка, документ устанавливает границы республики в пределах Донецкой области.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения», — приводит слова Бидёвки сайт Народного совета.

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Отмечается также, что законопроект не противоречит условиям Минских соглашений. Глава профильного комитета парламента ДНР Виталий Кравец сообщил, что документ определяет правовые и организационные основы пограничной политики республики.

Как пояснил в комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, согласно основополагающим документам республики, принятым в 2014 году, её граница должна совпадать с границами Донецкой области. Это зафиксировано, в частности, в декларации ДНР о суверенитете.

«Понятно, что есть сейчас линия разграничения, но сам факт фиксации этих границ соответствует всем основополагающим документам республики», — пояснил депутат.

Сценарии реинтеграции

Голосование по законопроекту состоялось в преддверии встречи в нормандском формате, которая намечена на 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подготовил тезисы, которые он намерен отстаивать во время переговоров. Об этом журналистам рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В Киеве одним из приоритетных считают вопрос о границе с Россией: украинская сторона настаивает на том, чтобы приграничные территории самопровозглашённых республик были переданы под контроль Украины.

«До тех пор, пока не будет возвращена украинская граница, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, очень многие процессы будут проходить крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно», — заявил Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

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В числе других вопросов, вызывающих беспокойство Киева, глава СНБО назвал обмен пленными, а также прекращение огня на линии соприкосновения враждующих сторон.

О планах обсудить восстановление контроля на границе ранее говорил и сам Зеленский во время поездки в Станицу Луганскую. Политик также заявил, что надеется договориться о серьёзном перемирии и полном прекращении огня в Донбассе.

Параллельно в Киеве рассматривают пять сценариев реинтеграции Донбасса в состав Украины, сообщил Данилов. При этом деталей раскрывать он не стал.

«Я могу вам сказать: поверьте, все эти пять сценариев — они должны быть только на пользу нашей стране. Поэтому я уверен, что всё у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — сказал он.

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Подобные заявления звучат со стороны властей Украины регулярно. В середине октября пресс-секретарь официального представителя Киева на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске Дарья Олифер заявила о необходимости «распустить» самопровозглашённые ДНР и ЛНР — это, по её мнению, является условием для того, чтобы Киев выполнил политическую часть Минских соглашений.

На это сразу же отреагировали в МИД ДНР, отметив, что киевская сторона пытается уклониться от предоставления республикам Донбасса особого статуса по формуле Штайнмайера и по-своему трактует понятие децентрализации.

«Украинская сторона должна отдавать себе отчёт, что лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закреплённый на конституционном уровне, является единственным путём долгосрочного мирного урегулирования конфликта», — подчеркнули в ДНР.

Согласно Минским соглашениям, Украина должна провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию страны «с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов». Кроме того, Киев взял на себя обязательство предоставить этим территориям особый статус.

Стороны условились о «незамедлительном и всеобъемлющем» прекращении огня, а также об отводе всех тяжёлых вооружений от линии соприкосновения. Ещё один пункт подписанных в 2015 году соглашений предусматривает полную амнистию и запрет на преследование и наказание лиц в связи с событиями, «имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Обязательство Киева предоставить самопровозглашённым республикам особый статус закреплено также в формуле Штайнмайера, которую Киеву и непризнанным республикам удалось согласовать лишь в октябре 2019 года. Согласно её положениям, украинские власти должны сначала предоставить ДНР и ЛНР особый статус на время проведения в этих районах местных выборов, а в том случае, если голосование будет признано ОБСЕ легитимным, он будет закреплён уже на постоянной основе.

Однако при Порошенко Киев не спешил выполнять взятые на себя обязательства. Определённые подвижки произошли лишь после прихода к власти команды Зеленского, который во время выборов называл достижение мира своей главное задачей, отмечают эксперты. Так, сторонам всё же удалось начать разведение сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, хотя этот процесс пытались сорвать радикальные украинские националисты.

Ответ на действия Киева

Тем не менее о полном следовании Киевом условиям Минских соглашений речи пока не идёт, считают в Донецке. По мнению Мирослава Руденко, украинская сторона, в отличие от ДНР, продолжает уклоняться от соблюдения договорённостей. Что же касается принятого 29 ноября республиканским парламентом закона о границе, то он не помешает мирному урегулированию, уверен депутат.

Представители ополчения Донецкой народной республики (ДНР) во время репетиции парада Победы в Донецке

РИА Новости

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«Все взятые на себя обязательства ДНР выполнила. Мы ожидаем от той стороны каких-то подвижек, но прямого диалога республик с представителями Киева так и нет. До сих пор власти в Киеве не приняли решение по недопущению преследования (амнистии участников событий в Донбассе. — RT). Если этот вопрос и обсуждают, то в неприемлемом ключе: Украина сама решает, кого амнистировать, а кого нет. Действия Киева противоречат Минским соглашениям. Мы же в мае 2014 года провозгласили республику, и сейчас продолжается её строительство. От прописанных в Минских соглашениях условий республики не уклоняются. Но внутренние вопросы мы вправе решать самостоятельно», — отметил Руденко.

Похожей точки зрения придерживается замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Как пояснил эксперт в комментарии RT, даже если закон о госгранице ДНР вступит в силу, то это вряд ли повредит процессу мирного урегулирования.

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«Конфликт не был разрешён за последние пять лет не из-за позиции ДНР и ЛНР, а из-за нежелания Киева идти на мирное урегулирование. Скорее всего, этот закон стал прямым ответом на действия и заявления украинских властей, это серьёзный сигнал Киеву», — считает эксперт.

По мнению Шишкина, решение парламента ДНР также может быть связано с предстоящими переговорами в нормандском формате.

«В Донецке знают о том, что Киев вынашивает сейчас некие планы в отношении ДНР и ЛНР, и о том, что украинская сторона намерена трактовать условия Минских соглашений по своему усмотрению. Этот закон — ответ Донбасса на такие планы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это вполне закономерная ситуация, ведь на самом деле жители ДНР никогда не отказывались от участия в судьбе территорий Донбасса, занятых сейчас ВСУ. Процесс мирного урегулирования и примирения должен затрагивать не только отношения ДНР и ЛНР с Киевом, но и положение других районов юго-востока, где сейчас дислоцированы украинские войска. Законопроект о госгранице ДНР принят в преддверии очередных переговоров в нормандском формате не случайно. Несмотря на то что украинские власти отказываются от прямого диалога с Донецком, в Киеве должны знать позицию жителей самопровозглашённой республики», — подытожил эксперт.