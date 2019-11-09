«Есть возможность договориться»: как проходит разведение сил в Петровском

В районе населённого пункта Петровское в Донбассе началось разведение сил. Старт этого процесса подтвердили и Украина, и ДНР, а также представители ОБСЕ. По графику на разведение сил даётся трое суток, однако представители Донецкой народной республики заявили о готовности уложиться в одни сутки. Как полагают эксперты, новое развитие ситуации в Донбассе вселяет надежду, но Украине предстоит перебороть сформированное за годы конфликта общественное мнение, которое затрудняет примирение с Донбассом.

Постпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что в районе населённого пункта Петровское в Донбассе началось разведение сил. Он отметил, что Россия приветствует этот процесс.

По его словам, киевская и донецкая стороны «приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского». Грызлов выразил надежду, что попыток сорвать процесс не будет.

«Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договорённостей об отводе сил. И рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Ранее начало разведения сил подтвердил Киев. Как заявил агентству УНН начальник пресс-центра штаба операции объединенных сил Андрей Агеев, процесс вступил в практическую фазу, зеркальный сигнал о его начале подтвердили в ОБСЕ.

По словам Агеева, по графику на отвод даётся трое суток. В свою очередь, представители ДНР пообещали осуществить процедуру быстрее.

«Подразделения с нашей стороны незначительные, мы можем уложиться в одни сутки. С украинской стороны запросили все трое суток на проведение данных мероприятий», — цитирует РИА Новости руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.

Позднее в СЦКК заявили, что ДНР полностью завершила вывод подразделений и вооружений у Петровского.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поприветствовали начало разведения сил и выразили готовность наблюдать за ситуацией в районе, в том числе при помощи специальной техники.

«Мы готовы наблюдать за разведением в течение всех дней при помощи наших патрулей, камер и беспилотных летательных средств», — цитирует РИА Новости представителя донецкого офиса СММ ОБСЕ.

Генерал Вооружённых сил Украины Богдан Бондарь заявил журналистам, что о результативности процесса отведения сил можно будет судить через три дня — в 12:00 12 ноября.

«После разведения сил и средств в трёх пунктах есть возможность договориться, двигаться дальше по пути урегулирования в Донбассе», — приводит слова Бондаря ТАСС.

Говоря об успешном старте разведения сил в Петровском, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал, что действия Киева внушают определённый оптимизм, несмотря на прежние неудачные попытки выполнения пунктов Минских соглашений.

«Видимо, Киев созрел и услышал здравые голоса со всего мира, говорившие о том, чтобы прекратить гражданское противостояние и перейти к построению мирной жизни в Донбассе. Поэтому мы надеемся, что добрые намерения закончатся нормальным результатом», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он выразил мнение, что раньше конфликт на востоке Украины был нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, однако к настоящему времени ситуация изменилась.

«Сейчас это уже как чемодан без ручки для Запада, и особенно для Европы. Поэтому, я думаю, они будут прикладывать усилия, чтобы президент Зеленский и его команда исполнили те договорённости, которые были с таким трудом достигнуты», — сказал депутат.

Военнослужащие ДНР близ Петровского, 9 ноября 2019 года

Reuters

© Alexander Ermochenko

Формула Штайнмайера

Разведение сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское — результат согласования формулы Штайнмайера контактной группой в Минске 1 октября. Речь идёт о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов.

Изначально планировалось, что разведение сил в обоих населённых пунктах произойдет 7 октября, но впоследствии дату старта неоднократно переносили из-за активности националистов на границе с самопровозглашёнными республиками Донбасса и взаимных обвинений обеих сторон в обстрелах.

Также по теме «Попытка переиначить договорённости на свой лад»: в Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском Намеченного на 4 ноября разведения сил на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское в Донбассе не произошло....

В районе Золотого разведение сил удалось произвести лишь 29 октября. Вскоре после этого Зеленский анонсировал, что разведение в Петровском произойдёт 4 ноября, однако процесс сорвался. Самопровозглашённые республики Донбасса возложили вину в произошедшем на Киев.

В представительстве Донецкой народной республики в СЦКК заявили, что в 13:00 мск представители ДНР выпустили белую сигнальную ракету, указывающую на готовность к разведению сил. Однако со стороны Киева в тот день аналогичных действий не последовало.

В свою очередь, в штабе операции объединённых сил объяснили свою позицию тем, что разведение не может состояться из-за нарушения семидневного режима тишины. Украинская сторона назвала попытку инициировать разведение сил представителями ДНР «провокацией».

Комментируя сложности разведения сил в Донбассе, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта обратил внимание на то обстоятельство, что президенту Зеленскому непросто реализовать обещания по окончанию войны из-за последствий работы предыдущего руководства Украины.

«За годы конфликта было сформировано общественное мнение, идеология, которая как бы исключает примирение с Донбассом и принятие его на равных с определённой степени автономии в состав Украины. Поэтому сегодня судить о том, будет ли дальше продолжаться процесс реализации формулы Штайнмайера или Минских соглашений — достаточно сложно», — признал эксперт в беседе с RT.

По его словам, Порошенко заложил на пути этого процесса множество препятствий и замораживание конфликта с прекращением огня в ближайшие месяцы уже будет огромным достижением.