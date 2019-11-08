ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе

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В случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населённых пунктов Петровское и Золотое после разведения там сил самопровозглашённые ДНР и ЛНР ответят симметрично.
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
  • РИА Новости

В заявлении главы ДНР Дениса Пушилина говорится, что ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил, что после ухода из обозначенной зоны военных, туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.

«Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников», — говорится в заявлении.

Пушилин отметил, что согласно Рамочному решению контактной группы о разведении сил, на участках разведения ни при каких условиях не могут находиться какие-либо вооружённые формирования.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.

Как отметил в своём заявлении глава ЛНР Леонид Пасечник, ввод украинской полиции и нацгвардии на участок разведения сил в Золотом сделает невозможным разведение сил на новых участках.

«В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР», — цитирует Луганский информационный центр Пасечника.

Ранее в Киеве заявили о готовности военных начать разведение сил в районе Петровского 8 ноября.

Как отмечалось, режим тишины соблюдается на протяжении последних семи суток.

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