На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском

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Киевские военнослужащие готовы начать разведение сил и средств в районе населённых пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области 8 ноября, так как режим тишины соблюдается на протяжении семи суток.
На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском
  • РИА Новости

Об этом заявил руководитель пресс-центра операции объединённых сил Андрей Агеев.

«Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины. — RT), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы (к разведению сил)», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он добавил, что Киев готов к началу практического этапа процесса разведения сил на участке №3 в районе Петровского и Богдановки 8 ноября с 12:00.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.

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