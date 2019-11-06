ДНР предложила начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о готовности начать разведение сил в районе населённого пункта Петровское 9 ноября.
ДНР предложила начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полпреда ДНР на переговорах в Минске, министра иностранных дел республики Наталью Никонорову.

«В случае успешного проведения заседания контактной группы силы Народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновлённого разведения уже на следующий день — 9 ноября в 13:00 мск», — сказала она. 

По её словам, в ДНР готовы приступить к разведению 9 ноября, если эту дату поддержат все участники переговоров в Минске. 

Ранее руководитель силовой операции Киева в Донбассе Владимир Кравченко заявил о готовности Украины приступить к разведению сил 7 ноября при условии отсутствия нарушений режима тишины.

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