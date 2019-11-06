ДНР предложила начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полпреда ДНР на переговорах в Минске, министра иностранных дел республики Наталью Никонорову.
«В случае успешного проведения заседания контактной группы силы Народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновлённого разведения уже на следующий день — 9 ноября в 13:00 мск», — сказала она.
По её словам, в ДНР готовы приступить к разведению 9 ноября, если эту дату поддержат все участники переговоров в Минске.
Ранее руководитель силовой операции Киева в Донбассе Владимир Кравченко заявил о готовности Украины приступить к разведению сил 7 ноября при условии отсутствия нарушений режима тишины.