На Украине назвали возможную дату разведения сил в Петровском

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Руководитель силовой операции Вооружённых сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко назвал возможную новую дату разведения сил в Петровском.
На Украине назвали возможную дату разведения сил в Петровском
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины», — сказал он. 

Аналогичные даты назвал и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Александр Борщевский. По его словам, последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября, поэтому только через семь суток в случае соблюдения прекращения огня удастся провести разведение войск.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.

Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за того, что, по его данным, были зафиксированы нарушения режима тишины.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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