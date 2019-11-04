В ДНР заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском

Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ сорвали новую попытку разведения войск в Петровском.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Как отмечается, в 13:00 представители ДНР запустили белую сигнальную ракету в Петровском в знак готовности к разведению войск.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.

Позднее в ДНР подтвердили эту дату.

В Золотом процесс отвода сил от линии соприкосновения стартовал 29 октября в полдень.