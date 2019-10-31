В ДНР подтвердили дату начала разведения сил у Петровского

Разведение сил и средств в районе Петровского начнётся 4 ноября, подтвердила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По её словам, 29 октября в Минске были согласованы две ключевые даты мероприятий на участке: 4 ноября — начало практических действий по устранению нарушений и 2 ноября — старт подготовительных мероприятий.

«Отметим, что с нашей стороны готовность к выполнению плана-графика была подтверждена неоднократно. Силы Народной милиции ДНР по-прежнему готовы возобновить обязательства по разведению», — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что 2 и 3 ноября соответствующие уведомления будут направлены СММ ОБСЕ, а 4 ноября в согласованное ранее время — 13:00 — будет запущена белая ракета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.

В Золотом процесс отвода сил от линии соприкосновения стартовал 29 октября в полдень.