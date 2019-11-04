В МИД Украины назвали причину срыва разведения сил в Петровском

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за того, что в районе разведения, по его данным, были зафиксированы нарушения режима тишины.

«Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения... Это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период… как будет достигнут семидневный период тишины», — приводит его слова РИА Новости.

Пристайко также заявил, что после разведения сил в Петровском будут выполнены все условия для проведения встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее в ДНР заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш выразила мнение, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.